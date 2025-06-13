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Süper Lig ekibinde 3 ayrılık birden yaşandı

Süper Lig ekibinde 3 ayrılık birden yaşandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan ile yollar ayrıldı. Sözleşmeleri sona eren 3 oyuncu için veda mesajı yayımladı.

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Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; Nazım Sangare, Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'a teşekkür edildi.

Nazım Sangare için yapılan paylaşımda, "Teşekkürler Nazım Sangare. 2024-25 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nazım Sangare'ye katkıları için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

Kubilay Kanatsızkuş ile ilgili mesajda ise "Sahadaki mücadelesi, bitmek bilmeyen çalışkanlığı ve takım ruhuna kattığı değerle formamızı en iyi şekilde temsil eden Kubilay Kanatsızkuş'a teşekkür ederiz. Göztepe için gösterdiğin emek ve özveri daima takdirle hatırlanacak. Yeni yolculuğunda başarılar. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin var." ifadeleri kullanıldı.

Doğan Erdoğan'ın da profesyonelliği, sahadaki hırsı ve kulübe duyduğu bağlılıkla her zaman örnek olduğu belirtilerek, "Doğan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Göztepe formasına verdiğin emek için minnettarız. Yolun açık olsun Doğan, Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak." görüşlerine yer verildi.

İzmir temsilcisi dün de kulüpten ayrılan Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'e teşekkür mesajı yayımlamıştı.

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