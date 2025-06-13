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Fenerbahçe'de yeni transfer ile ilgili olay iddia! Ayrılık talebini yönetime bildirdi

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Fenerbahçe'de yeni transfer ile ilgili olay iddia! Ayrılık talebini yönetime bildirdi

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Mimovic'in Fenerbahçe'den ayrılma talebini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Mimovic geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe kadrosuna dahil olmuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni transfer ile ilgili olay iddia! Ayrılık talebini yönetime bildirdi - Resim: 1

Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemine oldukça hareketli başlamıştı.

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Fenerbahçe'de yeni transfer ile ilgili olay iddia! Ayrılık talebini yönetime bildirdi - Resim: 2

Sarı - lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmış ve Devin Özek göreve getirilmişti.

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Fenerbahçe'de yeni transfer ile ilgili olay iddia! Ayrılık talebini yönetime bildirdi - Resim: 3

Bunun yanı sıra asbaşkan Acun Ilıcalı da görevinden ayrılmış ve ayrılığın nedeni olarak ise Jose Mourinho ile devam kararı alınması olduğu iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'de yeni transfer ile ilgili olay iddia! Ayrılık talebini yönetime bildirdi - Resim: 4

Futbolculardan ise Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin ile yollar ayrılmıştı. Yaşananların ardından sarı - lacivertlilerde sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

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