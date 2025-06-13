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İsrail'in saldırısı sonrası bir uçak İstanbul'a indi

İsrail'in saldırısı sonrası bir uçak İstanbul'a indi

İsrail'in sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırının ardından çok sayıda ülke hava sahasını kapattı. Bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

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İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırının ardından İran, Irak ve Ürdün hava sahalarını kapatması ve bölgedeki güvenlik endişesi, bazı ülkelerde hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion havalimanı faaliyetlerini süresiz olarak durdurdu. Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye edildi. Uçakların hangi ülkeye tahliye edildiği açıklanmadı.

İsrail'in bayrak taşıyıcı havayolu El Al Airlines da İsrail'deki uçuşlarını durdurduğunu belirtti.

BAZI UÇAKLAR KALKIŞ NOKTALARINA GERİ DÖNDÜ

Avrupa ve Kuzey Amerika uçuşlarında İran hava sahasını kullanan Air India, bazı uçuşların rotasını değiştirdiğini bazı uçuşların da kalkış noktalarına geri döndüğünü açıkladı.

Saldırı sırasında Emirates, Lufthansa ve Air India'nın düzenlediği uçuşlar İran hava sahasında bulunuyordu. Uçuşlar Orta Asya ülkeleri ve Suudi Arabistan hava sahalarına yönlendirildi.

Dubai istikametindeki bazı uçuşlar rota değiştirirken Manchester'dan Dubai'ye giden bir Emirates seferi, İstanbul havalimanına iniş yaptı.

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