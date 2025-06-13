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Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında 155 milyar 879 milyon dolara çıktı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 5 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 280 milyon dolar yükselişle 70 milyar 306 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 30 Mayıs'ta 70 milyar 26 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 409 milyon dolar artışla 83 milyar 164 milyon dolardan 85 milyar 573 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 689 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 879 milyon dolara yükseldi.

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