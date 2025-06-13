BIST 9.114
DOLAR 39,44
EURO 45,45
ALTIN 4.340,62
HABER /  GÜNCEL

CHP lideri Özgür Özel: Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz

CHP lideri Özgür Özel: Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz, diplomasiye alan açılması ve silahlara alan açılmaması lazım." dedi.

Abone ol

Cuma namazı sonrası Hatuniye Camisi çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, CHP ile Saadet Partisinin pazar günü İstanbul Üsküdar'da düzenleyeceği "Filistin ile dayanışma İsrail'i kınama" mitingine katılacağını söyledi.

İsrail'in dün akşam İran'a saldırdığını anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Gözü dönmüş İsrail'in İran'a saldırmasını net dille kınıyoruz, diplomasiye alan açılması ve silahlara alan açılmaması lazım. İki tarafı barışa, uluslararası toplumu duyarlı olmaya ve görev almaya davet ediyoruz. İsrail sessizlikten cesaret alıyor. Dünya barışını tehdit eden, Türkiye'nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın mazur görülebilir bir tarafı yoktur.

"Filistin meselesi Türkiye'nin ulusal meselesidir"

İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz ve hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. İsrail'in karşısında net ve dik olsunlar bizi yanlarında bulurlar, karşılarında olmayız arkalarına geçerek en net desteği veririz. Filistin meselesi Türkiye'nin ulusal meselesidir."

Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için CHP'li meclis üyeleriyle toplantı yaptıklarını hatırlatan Özel, "Meclis üyesi 58 arkadaşımız 'Pazartesi günü sizden isim duyarız, partimiz kimi söylüyorsa seçeriz, Ferdi'nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak ve hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var ve onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız' dediler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan taziye için Manisa'ya gelen ve Özgür Özel ile camiden birlikte çıkan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de Zeyrek'in vefatının Türkiye'yi üzüntüye boğduğunu dile getirerek başsağlığı diledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı?
Foto Galeri Bombanın pimi çekildi! Peki hangi ordu daha güçlü? İsrail mi İran mı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme
Allianz Türkiye'den konut sigortasının önemine ilişkin değerlendirme
ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi
ABD'nin, İsrail'e İran'a saldırısından önce onay verdiği iddia edildi
Marmaray'da babayı darp eden kişi için istenen ceza belli oldu
Marmaray'da babayı darp eden kişi için istenen ceza belli oldu
Süper Lig ekibinde 3 ayrılık birden yaşandı
Süper Lig ekibinde 3 ayrılık birden yaşandı
Trump'tan kan donduran açıklama: İsrail'in saldırısı mükemmeldi
Trump'tan kan donduran açıklama: İsrail'in saldırısı mükemmeldi
Üniversiteli Zeliha'nın ölümü kahretmişti! Verilen cezaya bakın
Üniversiteli Zeliha'nın ölümü kahretmişti! Verilen cezaya bakın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuştu! "İsrail'i aptalca eylemi için pişman edeceğiz"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuştu! "İsrail'i aptalca eylemi için pişman edeceğiz"
Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti
Pegasus, İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici süre iptal etti
Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. Vefat yıldönümünde anıldı
Gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker 13. Vefat yıldönümünde anıldı
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer sorusuna yanıt
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum İsrail haydutluğuna artık dur demeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplum İsrail haydutluğuna artık dur demeli
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyene milyonluk ceza kapıda
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Bunu bilmeyene milyonluk ceza kapıda