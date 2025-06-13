Pazar günü İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz

15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında, öğrenci ve görevliler için İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz uygulama, 07.30’dan 13.00’e kadar devam edecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler ve görevli personel için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Uygulama, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini, sınav görevlilerinin ise görevli belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Uygulama, sınav başlangıç saati olan 09.30’dan iki saat önce, 07.30’da başlayacak ve sınavın ardından iki saat daha 13.00’e kadar devam edecek.