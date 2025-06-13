Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira

Benzin zammı dün gece pompaya yansırken Antalya gibi bazı illerde litre fiyatı 50 lira oldu. Sırada motorin zammı var. Bu gece motorin fiyatlarına gelen kallavi zam pompaya yansıyacak. 13 Haziran cumayı 14 haziran cumartesi bağlayan gece yapılacak zamla motorinin litre fiyatı 1 lira 49 kuruş zamlanacak. İran - İsrail gerilimi ile petrol fiyatları uçtu, zamma da zam gelecek.

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Akaryakıt fiyatlarında tabela kallavi zamlarla değişiyor. Benzin için beklenen zam dün gece pompaya yansırken, bu gece de motorin zammı var. 13 Haziran Cuma'yı 14 haziran cumartesiye bağlayan gece yarısında motorin fiyatlarına 1 lira 49 kuruş zam yapılacak. Motorinin litre fiyatı bu zamla birlikte şöyle olacak: İstanbul motorinin litre fiyatı 46.23 liradan 47.72 liraya, Ankara'da 48.10 liradan 49.59 liraya, İzmir'de 47,43 TL'den 48.92 liraya yükselecek. Ankara başta olmak üzere bazı illerde motorin fiyatı 50 lira eşiğine dayanmış olacak.

Benzin litre fiyatı 50 lira oldu

Dün gece benzinin litre fiyatına da zam geldi. Gece yarısı pompaya yansıyan 1 TL 46 kuruş zamla Antalya'nın da aralarında olduğu bazı illerde benzinin litre fiyat 50 lirayı geçti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 48,38 TL, Ankara'da 49,07 TL, İzmir'de 49,40 TL oldu.

Petrol fiyatları uçtu zamma da zam gelecek

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yüzde 7'den fazla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.