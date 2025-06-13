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Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir

Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları sonrasında hava yolu işletmeleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığını, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotalarının yeniden planlandığını bildirdi. Uraloğlu, "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili hava yolu işletmelerimiz, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir" dedi.

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Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları ve bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahalarının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını belirt ti.

"Kriz masası çalışmaları devam ediyor"

Yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail, Tahran ve Bağdat hava sahalarının kapalı olacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili hava yolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili hava yolu işletmelerimiz, 16 Haziran Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

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