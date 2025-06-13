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Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor

Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin "Onlarca yıldır Türkiye'ye yaklaşan tehlikelerin artık son perdesindeyiz ve bilinmelidir ki tehlike çanları kulakları sağır edercesine artık bizim için çalıyor." ifadesini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, saldırıların tarihi bir kırılma noktası olduğunu belirterek, terör saldırılarının bölgeyi güvensizliğe sürüklediğini ve kınamalarla geçiştirilemeyecek bir sürece sevk ettiğini vurguladı.

Siyonist İsrail'e karşı adım atmayan her ülkenin sıranın kendisine gelmesini beklediğini bildiren Arıkan, İran' başsağlığı diledi.

Arıkan'ın sosyal medya hesasından yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"DÜN MESELE SADECE GAZZE YA DA SURİYE DEĞİLDİ, BUGÜN DE SADECE İRAN DEĞİL!

İsrail’in sabaha karşı, İranlı bilim insanları ve askeri yetkililerin aileleriyle birlikte yaşadığı konutları ve birçok sivilin bulunduğu yerleşim alanlarını bombalaması; hemen ardından, ABD'nin bu saldırıya destek veren açıklamalar yapması bölgemiz açısından tarihi bir kırılma noktasıdır.
Herhangi bir ülke, Amerikan askerlerini savaş alanında veya kışlalarında değil, çocuklarıyla birlikte evlerinde hedef alsaydı, ABD bunu “terörizm” olarak nitelendirirdi.
Bu saldırılar şüphesiz “terör” saldırılarıdır ve bu durum İsrail güvenliğini bahane ederek tüm bölgeyi “güvensizliğe” ve “teröre” sürüklemektedir.
Artık açıklamalarla geçiştirilemeyecek bir sürecin içine girildiğinin farkına varılmalıdır.
Bununla birlikte komşumuz İran İslam Cumhuriyeti ve halkıyla tam dayanışma içerisinde olunması, bu mesajın İsrail-Amerika bloğuna verilmesi gerekmektedir.
Bölge ülkeleri “Trump hayranlığının, İsrail dostluğunun” kendilerine güvenli bir liman olacağını düşünüyorlarsa tarihi ve ölümcül bir yanılgı içinde olduklarını zaman onlara çok geçmeden ispat edecektir.
Türkiye’nin üzerine düşen “en güçlü şekilde kınamak” değil;
· İsrail’i koruyan Kürecik radarını kapatmak,
· Amerika’yı koruyan İncirlik üssünü kapatmak,
· BTC boru hattından İsrail’e akıtılan petrolü kesmek,
· İsrail’e giden tüm gemilere limanları kapatmaktır.
Onlarca yıldır Türkiye'ye yaklaşan tehlikelerin artık son perdesindeyiz ve bilinmelidir ki tehlike çanları kulakları sağır edercesine artık bizim için çalıyor.
Türkiye tarihi bilinç ve sorumluğu ile acil olarak İslam İş Birliği Teşkilatı'nı toplamalı ve bölge ülkelerinin liderleri ile birlikte İsrail'e karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır.
Milli Görüş Hareketi olarak bir kez daha uyarıyoruz; bugün Siyonist İsrail'e karşı adım atmayan her ülke, bir sonraki saldırıların kurbanı olacaktır.
Bu vesileyle dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve sabır diliyor; Siyonist İsrail'i bir kez daha lanetliyor, hukuku ayaklar altına alan bu saldırılarını kınıyorum."

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