BIST 9.172
DOLAR 39,44
EURO 45,55
ALTIN 4.357,01
HABER /  GÜNCEL

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal

Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Uraloğlu "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir" ifadelerini kullandı

Abone ol

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucunda alınan tedbir kapsamında 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferler iptal edildi. Detayları Bakan Uraloğlu duyurdu.

4 ÜLKEYE SEFERLER İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonucu alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Uraloğlu sosyal meydadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran'a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır. Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM'lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir. Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Üst düzey yetkili söyledi, İsrail'in planı...
İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Üst düzey yetkili söyledi, İsrail'in planı...
Devlet Bahçeli açıkladı: İran'a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır
Devlet Bahçeli açıkladı: İran'a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır
Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı
Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir
Bakan Uraloğlu: Havayolu işletmelerimiz İran, Irak, Suriye, Ürdün'e seferlerini iptal etmiştir
Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle İran'a saldırıları görüşecek
Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileriyle İran'a saldırıları görüşecek
İsrail'in saldırısı sonrası bir uçak İstanbul'a indi
İsrail'in saldırısı sonrası bir uçak İstanbul'a indi
Pazar günü İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz
Pazar günü İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz