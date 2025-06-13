Elektrik verilemiyor, ev ve iş yerleri tahliye edildi! Orman yangını çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Önlem amacıyla 150 ev ve iş yeri tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

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Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Erdoğan, Manal bölgesinde 150 ev ve iş yerinin önlem amacıyla boşaltıldığını belirtti.

Söndürme çalışmalarına polis toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da destek veriyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yangına yakın noktalara girişi kapattı, Türk Kızılay da bölgeye aşevi aracı gönderdi.

Yangın nedeniyle Mordoğan Mahallesi'nde elektrik verilemiyor.