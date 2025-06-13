BIST 9.172
DOLAR 39,44
EURO 45,55
ALTIN 4.357,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elektrik verilemiyor, ev ve iş yerleri tahliye edildi! Orman yangını çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektrik verilemiyor, ev ve iş yerleri tahliye edildi! Orman yangını çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Önlem amacıyla 150 ev ve iş yeri tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

Abone ol

Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Erdoğan, Manal bölgesinde 150 ev ve iş yerinin önlem amacıyla boşaltıldığını belirtti.

Söndürme çalışmalarına polis toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da destek veriyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yangına yakın noktalara girişi kapattı, Türk Kızılay da bölgeye aşevi aracı gönderdi.

Yangın nedeniyle Mordoğan Mahallesi'nde elektrik verilemiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Fidan, Yaşar Güler, İbrahim Kalın ve Metin Gürak bir araya geldi! İsrail'in İran'a saldırılarını görüştüler
Hakan Fidan, Yaşar Güler, İbrahim Kalın ve Metin Gürak bir araya geldi! İsrail'in İran'a saldırılarını görüştüler
Tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı
Tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşıydı
Bingöl'de deprem AFAD şiddetini duyurdu
Bingöl'de deprem AFAD şiddetini duyurdu
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 ülkeye seferler iptal
İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Üst düzey yetkili söyledi, İsrail'in planı...
İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Üst düzey yetkili söyledi, İsrail'in planı...
Devlet Bahçeli açıkladı: İran'a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır
Devlet Bahçeli açıkladı: İran'a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır
Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı
Eskişehir'de pompalı tüfekle bankayı basıp kredi çekmeye çalıştı
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Hizbullah''tan İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin açıklama: "Tüm kırmızı çizgileri aştı"
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan: Tehlike çanları artık bizim için çalıyor
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Motorine gece büyük zam var! Benzinin litresi kaç lira oldu bazı illerde 50 lira
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Ekonomistler ne bekliyor?
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek
İş Bankasından zirai don olayından etkilenen çiftçilere destek