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İran'ın Dini Lideri Hamaney: Siyonist rejimin suçu cezasız kalmayacak

İran'ın Dini Lideri Hamaney: Siyonist rejimin suçu cezasız kalmayacak

İran'ın Dini Lideri Hamaney, "Silahlı kuvvetler güçlü bir şekilde hareket edecek ve alçak Siyonist rejimi cezalandıracak. Siyonist rejimin suçu cezasız kalmayacak." dedi.

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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in İran topraklarına yönelik son saldırılarının ardından ilk kez kamuoyuna seslendi. Açıklamasında net ifadeler kullanan Hamaney, “Halkımız bilsin ki bu saldırının karşılığı hafif olmayacak. Yarım bırakılmış, eksik bir yanıt söz konusu olmayacak” dedi.

"SİYONİSTLERİ PİŞMAN EDECEĞİZ"

Hamaney, İsrail’i kastederek, “Siyonistler işledikleri bu ağır suçun cezasız kalacağını sanmasın. Silahlı kuvvetlerimiz güçlü ve kararlı bir biçimde harekete geçecek, onları pişman edecek sonuçlar doğuracak” ifadelerini kullandı.

"ORDUMUZ, ALÇAK SALDIRININ HESABINI SORACAK"

İran’ın bu saldırılara karşı geri adım atmayacağının altını çizen Hamaney, “Ordumuz bu alçak saldırının hesabını soracak. Siyonist rejim, bu cinayetin ardından iflah olmayacak. İran halkı emin olsun, bu meselede en küçük bir taviz dahi verilmeyecek” şeklinde konuştu.

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