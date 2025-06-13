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Erdoğan’ın yazlık tarzı sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan’ın yazlık tarzı sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla’nın Okluk Koyu’ndaki Millet Camii’nde kıldığı cuma namazında giydiği yazlık kahverengi takım elbise, alışılmış koyu renkli kıyafetlerinden farklı tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’teki Okluk Koyu’nda bulunan Millet Camii’nde kıldığı cuma namazında giydiği yazlık kahverengi takım elbise sosyal medyada gündem oldu. 

Yoğun yaz programını Muğla’da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan’ın, alışılmış klasik koyu renkli kıyafetlerinin aksine bu kez açık tonlarda yazlık bir kahverengi takım tercih etmesi dikkat çekti.

Daha önce özellikle seçim dönemlerinde sıkça giydiği "kazandıran ceket" olarak anılan ekose ceketleriyle konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez sade ve mevsimlik kıyafetiyle gündeme geldi.

Erdoğan’ın yazlık tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim: 0

Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Kullanıcılar, Erdoğan’ın takım elbisesini hem mevsime uygun hem de farklı bir tarz olarak yorumladı.

Cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve çok sayıda partili isim de katıldı.

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