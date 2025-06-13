İran 2 İsrail savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu

İRAN 2 İsrail savaş uçağını düşürdüğünü ve hava savunma sistemlerinin tam teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. İsrail ise iddiayı yalanladı.

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İRAN Silahlı Kuvvetleri, savunma birliklerinin İsrail saldırıları sırasında birçok füze ve insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini, ayrıca 2 İsrail savaş uçağının da başarıyla vurulduğunu açıkladı. İran Ordusunun açıklamasına göre vurulan uçağın pilotu kendini fırlatarak İran topraklarına indi.

İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen İsrail savaş uçağındaki pilotun paraşütle atladığı anların görüntüleri de yayınlandı. İran Devlet televizyonu pilotun yakalandığını duyurdu.

İSRAİL UÇAK İDDİASINI YALANLADI

İran'ın, İsrail uçağı düşürüldüğü ve bir pilotun esir alındığı iddiası İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı.