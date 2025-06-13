Netanyahu İran'ı yine vuracağız deyip İran halkına şeytani rejimi devirin dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a ilk etapta nisan sonu için saldırı planladıklarını ancak ertelediklerini söyledi. İran'ı vurmaya devam edeceklerini belirten Netahyahu İran halkını da rejime karşı ayaklanmaya çağırdı.

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Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.

Nisan ayında karar aldık

İsrail Başbakanı şunları söyledi:

-İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik"

İran'ı vurmaya devam edeceğiz

İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil. Daha fazlası yolda. Rejim kendisine neyin çarptığını veya neyin çarpacağını bilmiyor. Hiç bu kadar zayıf olmamışlardı" dedi.

İsrail lideri, İran halkına da seslendi ve "Bu sizin ayağa kalkma ve sesini duyurma fırsatınız" dedi.



Netahyahu İran halkına da çağrı yaparak rejimi devirmek için hareket geçmelerini istedi ve şunları söyledi:

- "Biz hedefimize ulaşırken, sizin de özgürlüğünüzü elde etmeniz için önünüzü açıyoruz. İran halkının özgürlük için, şeytani ve baskıcı rejime karşı, tarihi mirası ve bayrağı etrafında bir araya gelmesinin zamanı geldi"

İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.

Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin" dedi. ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."

Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.