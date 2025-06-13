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Natanz’da radyasyon alarmı: Tesiste sızıntı var

Natanz’da radyasyon alarmı: Tesiste sızıntı var

İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarına karşı İran'ın başlattığı misilleme sonrası, İsrail ordusu ülkenin tamamının ateş altında olduğunu duyurdu. İran’daki Fordo, İsfahan ve Natanz nükleer tesislerinde hasar meydana gelirken, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz’da radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

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İsrail'in, Tahran'a dün geceden beri düzenlediği saldırılar sonrası İran'ın, İsrail'e intikam saldırısı başladı. İsrail ordusu, ülkenin tamamının ateş altında olduğunu doğruladı. İsrail'de halk sığınaklara kaçarken en korkulan senaryolardan biri de oldu.

NÜKLEER TESİSTEN SIZINTI VAR!

İran, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. 

Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi. 

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Yer altındaki  zenginleştirme salonlarına saldırı işareti yok ancak güç besleme ünitesine yapılan saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" dedi. 

Grossi, BM Güvenlik Konseyi'ne göre İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiği tesisin yok edildiğini de aktardı. 

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