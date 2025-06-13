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İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılarda Kudüs Gücü Komutanı öldürüldü

İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılarda Kudüs Gücü Komutanı öldürüldü

İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılarda Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de öldürüldüğü bildirildi.

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İsrail'in, gece yarısından bu yana düzenlediği saldırılar devam ederken ABD basını öldürülen İranlı komutanlarla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD basınından New York Times (NYT) gazetesinde yer alan son dakika haberine göre, İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldüğü tespit edilen Bakıri, Selami, Gulamali Raşid ve Hacızade'nin yanı sıra İran'ın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.

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