ABD medyası: Kudüs Gücü Komutanı Kaani öldürüldü

İsrail, Tahran başta olmak üzere İran’daki nükleer tesisler ve kritik noktalara hava saldırıları düzenledi; saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami, Kudüs Gücü Komutanı Kaani dahil yaklaşık 20 üst düzey askeri yetkili ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

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İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.

20'YE YAKIN ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil 20'ye yakın üst düzey askeri yetkili ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

ABD BASINI: İSMAİL KAANİ DE HAYATINI KAYBETTİ

ABD merkezli New York Times'ın İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları'na bağlı özel kuvvet Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani de hayatını kaybeden üst düzey komutanlar arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

İsmail Kaani'nin 2024 Eylül'de de öldürüldüğü iddia edilmişti. Kaani'nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, söz konusu iddiaların ardından Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret ederken görüntülenmişti.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YERİNE GETİRİLMİŞTİ

Kaani, Ocak 2020'de ABD tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine bu göreve getirilmişti.