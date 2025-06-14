İsrail-İran gerilimi sonrası Bakan Tunç'tan açıklama: Asla müsaade edilmeyecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in İran’a saldırısı sonrası sosyal medyada yayılan dezenformasyon içerikli ve provokatif paylaşımlara karşı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, "İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." dedi.