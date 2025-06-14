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Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralılar var

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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F. G. (38) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil karşı yönden ve gelen sürücüsü belirlenemeyen 42 ALM 508 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde sıkışan sürücü F.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otobüsteki 8 kişi Derebucak ve Beyşehir Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, yaralılar var - Resim: 0

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