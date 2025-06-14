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İsrail'in hedefinde 4 nokta var! Hamaney saldırı listesinde mi?

İsrail'in hedefinde 4 nokta var! Hamaney saldırı listesinde mi?

Cuma günü başlattığı saldırılarla İran'ın nükleer programını hedef alan İsrail, İran'ın üst düzey komutanlarını öldürdü. Sıradaki hedefin İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney olup olmayacağı merak edilirken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Tzachi Hanegbi, saldırı için 4 hedefe odaklandıklarını söyledi.

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İsrail, dün başlattığı saldırılarda İran'ın en üst düzey 3 komutanı olan Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve ülkenin askeri operasyon kararlarının alındığı ve koordine edildiği Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid'i öldürdü.

Ayrıca Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh ve nükleer kapasite geliştirme alanında çalışan ülkenin önde gelen bazı bilim insanlarının da ölen isimler arasında yer aldığı doğrulandı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef listesinde olup olmadığına ilişkin ise İsrail'den açıklama geldi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi Kanal 12'ye konuştu. Hanegbi, İsrail saldırılarının amacının nükleer programını tamamen rafa kaldırmaya zorlayarak İran'ı askeri baskı altına almak olduğunu aktardı.

israil'in hedef listesinde 4 nokta var

Tzachi Hanegbi, saldırılarla "İran'ın nükleer programı, balistik füze kabiliyetleri, karadan İsrail'i yok etme kapasitesine saldırmak ve İran'ın nükleer programının diplomatik yollarla uzun vadede engellenmesi için gerekli koşulları oluşturmak" olmak üzere dört hedefe odaklandıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmek gibi bir hedefe sahip olup olmadığına ilişkin soruya Hanegbi, "Bu mümkün değil. Kinetik yollarla yapılamaz." dedi.

iran'a karadan da sızdı mı?

İsrail'in İran içinde kara unsurları olup olmadığı sorusuna Hanegbi, "İran'da sadece Hava Kuvvetleri ve Donanma'ya ilişkin bir çatışma yok." yanıtını verdi.

Hamaney hedef listesinde mi?

Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını vurguladı.

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