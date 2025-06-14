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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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HSK kararlarında, 2025 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen çeşitli derecedeki adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

LİSTELER YAYIMLANDI

Aynı kararda, 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip, bu tarihten geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarından oluşan listeler de yayımlandı.

Listede adli yargıda 212 hakim ve 147 savcı ile idari yargıda 22 hakimin ismi yer aldı.

LİSTEDE İSMİNİ GÖREMEYENLER İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içerisinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

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