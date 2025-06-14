SPK'dan 2 şirketin sermaye artırımına onay

SPK, Anadolu Efes ve Polisan Holding’in toplam 8,3 milyar liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu onayladı. Ayrıca aralarında Turkcell ve TEB Finansman’ın da bulunduğu 10 şirketin borçlanma aracı ihracına izin verildi. Yurt dışı kaldıraçlı işlem yapan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde önemli finansal kararlar açıkladı. Kurul, iki büyük şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verirken, birçok şirketin borçlanma aracı ihracına da izin verdi.

Buna göre, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ’nin 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ’nin 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artışı başvuruları SPK tarafından uygun bulundu.

Ayrıca aralarında Turkcell, TEB Finansman ve Fiba Faktoring gibi sektörün önde gelen kurumlarının da bulunduğu toplam 10 şirketin borçlanma aracı ihracı başvuruları onaylandı.

Onay verilen ihraç tutarları şöyle:

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ: 10 milyar TL

Derlüks Yatırım Holding AŞ: 1 milyar TL

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ: 2 milyar TL

TEB Finansman AŞ: 1,7 milyar TL

Turknet İletişim Hizmetleri AŞ: 1 milyar TL

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ: 2 milyar TL

Fiba Faktoring AŞ: 1 milyar 116 milyon TL

Atılım Faktoring AŞ: 166 milyon TL

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ: 4 milyar TL

34 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Bültenin dikkat çeken bir diğer kararı ise internet üzerinden yasa dışı kaldıraçlı işlem yaptıran sitelere yönelik oldu. SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 34 internet sitesi hakkında erişim engeli uygulanması için gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.