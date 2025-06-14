İran 'yakında' diyerek böyle duyurdu: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füzelerle misillemede bulundu. İsrail ordusu, İran tarafından fırlatılan yaklaşık 100 füzenin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada, “Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak” ifadelerini kullandı.

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İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği dünkü (13 Haziran) füze saldırılarında en az 63 İsrailli yaralandı.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği son füze saldırılarının ardından ülke genelinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'i hedef alan üçüncü füze dalgası sonrasında ülke genelinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

Tel Aviv'de saldırı sirenlerinin çalmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İsrail basını, İran'dan düzenlenen füze saldırılarında 1 İsrailli kadının öldüğü bilgisini paylaştı.

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı.

Basında yer alan haberlerde, Tel Aviv'de 4 noktaya İran'a ait füzelerin isabet ettiği, saldırı sonucu kentte bazı binaların yıkıldığı ve büyük çapta hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

İran saldırıları sonucu 7 İsraillinin daha yaralandığı ve çok sayıda kişinin Tel Aviv'de yıkılan evlerinden tahliye edildiği aktarıldı.

"DÜNYA GÖRDÜKLERİYLE ŞOKE OLACAK"

İran Devrim Muhafızları Komutanı, yaptığı açıklamada "Amerika bizi müzakerelerle aldatmaya çalıştı, biz onların kibri karşısında dik durduk. Hayber füzeleri yakında fırlatılacak; dünya gördükleriyle şoke olacak." dedi.

İsrail'in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.