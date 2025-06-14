İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı
Anadolu Ajansı
|
İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında Ramat Gan'da 9 bina tamamen yıkıldı. Saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi. İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıkladı.
İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.
118
Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.
218
Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi.
318
İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.
418