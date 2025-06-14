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İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında Ramat Gan'da 9 bina tamamen yıkıldı. Saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi. İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıkladı.

İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı - Resim: 1

 İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 91'e yükseldi.

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İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı - Resim: 2

Haaretz'in haberine göre, Ramat Gan'da İran füzelerinin isabet ettiği 9 bina tamamen yıkılırken saldırıların düzenlendiği bölgelerden çok sayıda kişi tahliye edildi.

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İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı - Resim: 3

Kanal12'nin haberine göre, İsrail genelinde saldırılardan etkilenen noktalarda 300 kişi evlerinden tahliye edildi.

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İran'dan misilleme! 9 bina tamamen yıkıldı - Resim: 4

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda yüz kadar füze fırlattığını açıklamıştı.

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