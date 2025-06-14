İran'dan misilleme! Hürmüz Boğazı kapatıldı! Fiyatlar yüzde 20 artacak

İran-İsrail arasında yaşanan gerilimlerde Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski konuşuluyordu. Tedirginlik oluşturan risk hakkında İran İslam Cumhuriyeti Ordusu açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Boğaz'ın gemi geçişlerine kapatıldığı ifade edildi. Peki, Hürmüz Boğazı neden önemli? Boğaz'ın kapatılması hangi sonuçları doğurabilir?

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Orta Doğu'nun dünya pazarlarına petrol ve LNG taşımacılığı yapmasını sağlayan Hürmüz Boğazı ile ilgili endişeler gerçek oldu. Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi ve Hint Okyanusu'na bağlayan dar bir su yolu Boğaz hakkında İran kararını verdi.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, boğazın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacağını belirtti. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Başka bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecektir" sözleri kullanıldı.

PETROL İHTİYACININ YÜZDE 20'SİNİ KARŞILIYORDU!

Dünya genelinde petrol tüketiminin yaklaşık olarak yüzde 20'sinin bu Boğaz üzerinden taşınıldığı biliniyor. Küresel enerji için hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, OPEC ülkelerinin de kullandığı bir deniz geçidi.

Katar'ın üretiminde olan LNG de bu deniz geçidini kullanıyor. ABD ise bölgede yaşanan bu tür tehditlere karşı, Bahreyn’de konumlandırdığı 5. Filo aracılığıyla ticari deniz taşımacılığını korumakla görevli.

PETROL 120 DOLAR OLABİLİR

Boğazın kapatılması ile beraber uzmanlar, böyle bir senaryoda dünya çapındaki petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 20’sinin sekteye uğrayabileceğini ifade ediyor. JP Morgan tarafından yapılan analizde Boğaz'ın ulaşıma kapatılmasının sonucu olarak petrol fiyatlarının varil başına 120-130 dolar seviyelerine ulaşılabileceği düşünülüyor.

"FİYATLARA ŞİMDİDEN ETKİ ETTİ"

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Lenger, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’na yönelik olası bir müdahalenin şimdiden fiyatlara etki ettiğini belirtti ve, "Bu tehlike görüldü ve özellikle finansal piyasalar şimdiden pozisyon aldı. Boğazın kapatılması durumunda petrol arzının daralacağını ve fiyatların daha da artacağını söyleyebiliriz" sözlerini kullandı.