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AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet kampanyası

AJet, Babalar Günü'ne özel tüm yurt içi ve yurt dışı uçuş biletlerini yüzde 30 indirimle satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59, yurt içinde 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet, Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı. Yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 10.00'dan yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül-15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Misafirlerine erişilebilir fiyatlarla konforlu seyahat deneyimi sunan AJet'in bu kampanyası ile 80 bin koltuk satışı yapılacak.

Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında "AJETBABA" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

İndirim, AJet'in mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

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