Ömer Koç TOFAŞ yönetiminden ayrıldı

TOFAŞ ile Stellantis ortaklığı kapsamında Rekabet Kurumu’na verilen taahhüt gereği Ömer Koç, TOFAŞ Yönetim Kurulu’ndan istifa etti. Yerine Levent Çakıroğlu atanırken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de Çakıroğlu getirildi.

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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, TOFAŞ’taki yönetim kurulu görevinden istifa etti. Bu adım, TOFAŞ ile Stellantis arasında gerçekleşen ortaklık sürecinde Rekabet Kurumu’na sunulan taahhütler doğrultusunda atıldı. Şartlara göre, Koç Topluluğu’nun Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda aileden bir üyenin yer alması durumunda, TOFAŞ Yönetim Kurulu’nda Koç Ailesi mensubuna yer verilmeyecekti.

Mevcut durumda Rahmi Koç ve Ali Koç’un Ford Otosan Yönetim Kurulu üyelikleri devam ettiği için, Ömer Koç TOFAŞ’taki görevini bırakma kararı aldı. Aynı kapsamda, TOFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İlker Erden ve CEO olarak görev yapan Cengiz Eroldu da kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldı.

LEVENT ÇAKIROĞLU TOFAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında yeni atamaların gerçekleştirildiği bildirildi. Buna göre, A grubu pay sahiplerinin önerisiyle Levent Çakıroğlu ve Cengiz Eroldu, D grubu pay sahibinin önerisiyle ise Stellantis yöneticilerinden Maxime Picat yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Aynı zamanda Levent Çakıroğlu, TOFAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.

TOFAŞ'ın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir"