3 yıl önce kardeşlerini öldüren kişinin babasını öldürdü!

Tuzla’da bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 49 yaşındaki Ahmet Kızılkaya’nın, 3 yıl önce oğlu tarafından işlenen bir cinayetin intikamı için hedef alındığı ortaya çıktı.

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Polis, olayla ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, 3 yıl önce Kurban Bayramı arifesinde öldürülen kardeşlerinin hesabını yine aynı dönemde sormak amacıyla cinayeti işledikleri öğrenildi. Zanlılar, “Aramızda husumet vardı” diyerek suçlamayı kabul etti.

3 kurşunla vuruldu

Olay, Yayla Mahallesi’nde 4 Haziran saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Kızılkaya, iş görüşmesi için gittiği dükkanda motosikletle gelen saldırganlar tarafından sırtından üç kurşunla vurularak yaşamını yitirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtları sayesinde şüphelilerin motosikletle olay yerine geldiklerini tespit etti.

3 yıl önceki intikam

Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturmada, cinayetin üç yıl önce gerçekleşen başka bir cinayetin intikamı olduğu belirlendi. 9 Temmuz 2022’de, Ahmet Kızılkaya’nın oğlu Ferdi Kızılkaya’nın tartışma sonucu arkadaşı Recep Kutlu’yu öldürdüğü ortaya çıktı. Ferdi Kızılkaya’nın cezaevinde olduğu ve bu cinayetin, kardeşleri tarafından misilleme amacıyla işlendiği anlaşıldı.

3 kişi yakalandı

Kimlikleri belirlenen saldırganlar İsmet K. (23), Ercan K. (33) ve onlara yardım ettiği iddia edilen Enes Ö. gözaltına alındı. Polis, zanlıların misilleme için 3 yıl önceki cinayetin işlendiği Kurban Bayramı arifesini seçtiğini, 3 yıl sonra yine Kurban Bayramı arifesinde Ahmet Kızılkaya’yı takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüpheliler, intikam amacı taşıdıkları iddialarını kabul etmeyip “Aramızda husumet vardı, bu yüzden cinayeti işledik” dedi. İsmet K.’nın olayda silahı kullandığı, Ercan K.’nın ise motosikleti sürdüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç zanlı, adliyeye sevk edildi.