Ticaret Bakanı Bolat: 2026 her kesim için rahatlama yılı olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 2026 yılı itibarıyla deprem harcamalarının azalmasıyla kamu kaynaklarının üretim, istihdam ve sosyal destek alanlarına yönlendirileceğini ifade eden Bolat, bu sürecin hem reel sektör hem de vatandaşlar açısından ekonomik rahatlamayı beraberinde getireceğini söyledi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti. 2024’ün ilk çeyreğinde yüzde 2’lik büyüme kaydedildiğini hatırlatan Bolat, bu performansın hem dış talepteki zayıflamaya hem de iç talebi sınırlamaya yönelik para politikalarına rağmen elde edildiğini vurguladı.

“22 YILDA ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 5,3”

Bolat, “19 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Son 22 yılın ortalama büyümesi yüzde 5,3 seviyesinde. Cumhuriyetin ilk 78 yılında bu oran yüzde 4,8 idi. Eğer bu ivme daha erken yakalansaydı, bugün kişi başına düşen gelir 22-23 bin dolar düzeyine çıkabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

“BORÇLULUK ORANLARIMIZ AVRUPA’NIN GERİSİNDE”

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 25 seviyesinde olduğunu belirten Bolat, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 60’ın üzerinde olduğunu, bazı AB ülkelerinde ise bu oranın yüzde 150’yi geçtiğini söyledi. Türkiye’de hanehalkı, özel sektör ve kamu borçlarının toplamının, gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha makul düzeylerde seyrettiğini ifade etti.

“İHRACATTA YENİ EŞİKLER AŞILIYOR”

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının yüzde 0,55’ten yüzde 1,07’ye yükseldiğini kaydeden Bolat, otomotivden savunma sanayine, beyaz eşyadan yazılıma birçok sektörde ihracat rekorlarının kırıldığını söyledi. Bolat, savunma sanayisinde üretimin 15 milyar dolara ulaştığını, HÜRJET için İspanya, KAAN için ise Endonezya ile iş birliği yapıldığını aktardı.

Hizmet ihracatında da turizm, taşımacılık, sağlık ve eğitimin öne çıktığını söyleyen Bakan Bolat, yazılım ihracatının 5 milyar doları bulduğunu belirtti. 2030 yılına kadar hizmet ihracatında küresel payın yüzde 2’ye çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

“DEPREM SONRASI BÜTÇE KALKINMAYA ODAKLANACAK”

Bolat, depremin neden olduğu mali yükün 2026’dan itibaren azalacağını, böylece bütçeden ayrılan kaynakların doğrudan kalkınmaya, üreticiye ve dar gelirli kesimlere yönlendirileceğini söyledi. “2026 yılı, reel sektör ve vatandaş için rahatlama yılı olacak. Kaynaklar KOBİ’lere, çiftçiye, memura ve emekliye aktarılacak” dedi.