İran ordusu: İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran, ülkenin batısında İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü.Konuya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.İsrail'den ise yalanlama geldi.

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İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı semalarında bir İsrail F-35 savaş uçağı düşürüldü.

Pilotun, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğunu kullanarak atladığı ve akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'da İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.

İran, dün de ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. İsrail ordusu ise iddiayı yalanlamıştı. İran medyasında düşürülen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayımlanmıştı.