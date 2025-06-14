İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı: Dünya nasıl tepki verdi?

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme gece boyu sürdü. Peki iki ülke arasında tırmanan gerilime Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

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İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından dünyanın gözü bir kez daha Ortadoğu'ya çevirildi. Peki İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime Avrupa ve dünyadan nasıl tepkiler geldi?

"İSRAİL ABD EKİMPANLARINI KULLANDI"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırı planından haberdar olduğunu ve bu saldırılarda ABD silahlarının da kullanıldığını söyledi.

"Onlara 60 gün süre vermiştim ve 61. günde bu saldırılar yaşandı. Artık anlaşmaya daha sıcak bakacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Emiri El Sani, Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bölgedeki son durumu konuştu.

RUSYA: ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Birleşmiş Milletler tüzüğüne ve uluslararası hukuğa aykırı olduğunu söyledi.

Rus lider, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

FRANSA: GAZZE'Yİ UNUTTURMAMALI

İsrail-İran çatışmasına dair bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.

Macron İsrail'in İran'ın nükleer çalışmalarını durdurma ya da yavaşlatma müdahalesinin Gazze'de yaşanan insani dramı unutturmaması gerektiğini söyledi.

İNGİLTERE: ENDİŞE VERİCİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını “endişe verici” olarak değerlendirdi.

İran'ın Büyükelçisi ve Daimî Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşuyor.

BM: DURMA ZAMANI, BARIŞ GALİP GELMELİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise tarafların birbirini hedef alması hakkında "Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere acil toplandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, Emir Said İrevani, saldırıların ABD desteğiyle yapıldığını söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Danny Danon ise İran'ın nükleer programını hedef aldı. İran'a karşı "çok geç olmadan" harekete geçmek zorunda olduklarını ifade etti.

Rusya'nın BM Temsilcisi İsrail'in saldırılarını kınarken, ABD Temsilcisi ise Tahran yönetimini hedef aldı.

PAPA LEO: DURUM CİDDİ ŞEKİLDE KÖTÜLEŞTİ

Papa Leo, Ortadoğu'daki son gerginliği değerlendirirken, “İran ve İsrail’deki durum ciddi şekilde kötüleşti ve böylesine hassas bir dönemde sorumluluğa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.” diyerek, taraflara itidal çağrısında bulundu.