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Vahşet! 17 yaşındaki genç babasının boğazını kesti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vahşet! 17 yaşındaki genç babasının boğazını kesti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baba-oğul arasındaki tartışma feci bitti. 17 yaşındaki genç babasını boğazını bıçakla keserek öldürdü.

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Atlas Sokak'ta Nihat D. (55) ile 17 yaşındaki oğlu Y.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D., babasını boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nihat D'nin cansız bedeni otopsi için Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerince Y.D. gözaltına alındı.

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