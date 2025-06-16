Biri Türkiye'nin diğeri İsrail'in! Demir Kubbe mi, Çelik Kubbe mi?
İran-İsrail çatışması, savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail "Demir Kubbe" sistemini kullanarak İran füzelerini çoğunlukla havadayken yok edebiliyor. Türkiye'nin de "Demir Kubbe"yi aratmayacak müthiş bir projesi bulunuyor. Yerli ve milli hava savunma mimarisi olan "Çelik Kubbe" projesi, tehditlere karşı çok katmanlı bir kalkan oluşturuyor. İşte "Demir Kubbe" ve "Çelik Kubbe" ile ilgili detaylar...
İran-İsrail çatışmasının gündeme gelmesiyle İsrail’de “Demir Kubbe” hava savunma sistemiyle engellenen füzeler, akıllara “Türkiye’nin Çelik Kubbesi’ni” getirdi. Bu kapsamlı savunma mimarisi, hem konvansiyonel hem de asimetrik tehditlere karşı Türkiye’nin hava sahasını koruma amacıyla tasarlanmış, entegre bir sistemler bütünüdür. Kara, hava ve elektromanyetik spektrum gibi farklı alanlardan gelebilecek saldırılara karşı hem fiziksel hem de elektronik katmanlarda etkin bir savunma sunmayı hedefliyor. Çelik Kubbe, sadece füze ya da hava aracı tehdidine değil, aynı zamanda günümüzde giderek artan insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri, dron sürüleri ve elektronik harp saldırıları gibi karmaşık tehdit tiplerine karşı da yüksek duyarlılıkla yanıt verebilen bir yapı sunmakta. Sistemin temelinde, yapay zekâ destekli komuta-kontrol algoritmaları, radar füzyonu, elektro-optik sensör entegrasyonu ve elektronik harp yeteneklerinin eş zamanlı kullanımı yer alıyor. Hadi gelin bu yerli ve milli teknoloji harikasına daha yakından göz atalım...
1. HAKİM Komuta Kontrol Sistemi
ASELSAN tarafından geliştirilen HAKİM, Çelik Kubbe'nin beyni olarak görev yapıyor. Yapay zekâ ve ileri seviye sinyal işleme teknikleriyle tehditleri analiz ediyor, hedefleri sınıflandırıyor ve savunma unsurlarını gerçek zamanlı koordine ediyor.
2. İHTAR Elektronik Harp Sistemi
İnsansız hava araçlarına karşı özel olarak geliştirilen İHTAR, düşman İHA’ların GPS sinyallerini karıştırarak onları devre dışı bırakıyor. Sahte sinyallerle yönlerini şaşırtabiliyor.
3. GÖKBERK Mobil Elektronik Harp Platformu
İleri düzey elektronik harp kabiliyetine sahip GÖKBERK, hem saldırı hem savunma amaçlı kullanılabiliyor. Radar karıştırma ve iletişim sistemlerini hedef alma yetenekleriyle elektromanyetik spektrumda üstünlük sağlıyor.