Biri Türkiye'nin diğeri İsrail'in! Demir Kubbe mi, Çelik Kubbe mi?

İran-İsrail çatışmasının gündeme gelmesiyle İsrail’de “Demir Kubbe” hava savunma sistemiyle engellenen füzeler, akıllara “Türkiye’nin Çelik Kubbesi’ni” getirdi. Bu kapsamlı savunma mimarisi, hem konvansiyonel hem de asimetrik tehditlere karşı Türkiye’nin hava sahasını koruma amacıyla tasarlanmış, entegre bir sistemler bütünüdür. Kara, hava ve elektromanyetik spektrum gibi farklı alanlardan gelebilecek saldırılara karşı hem fiziksel hem de elektronik katmanlarda etkin bir savunma sunmayı hedefliyor. Çelik Kubbe, sadece füze ya da hava aracı tehdidine değil, aynı zamanda günümüzde giderek artan insansız hava araçları (İHA), seyir füzeleri, dron sürüleri ve elektronik harp saldırıları gibi karmaşık tehdit tiplerine karşı da yüksek duyarlılıkla yanıt verebilen bir yapı sunmakta. Sistemin temelinde, yapay zekâ destekli komuta-kontrol algoritmaları, radar füzyonu, elektro-optik sensör entegrasyonu ve elektronik harp yeteneklerinin eş zamanlı kullanımı yer alıyor. Hadi gelin bu yerli ve milli teknoloji harikasına daha yakından göz atalım...