Skriniar'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak karar!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Milan Skriniar'ı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Slovak oyuncunun Süper Lig devlerine transferi hakkında flaş bir iddia ortay atıldı.

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Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe ile Galatasaray, PSG'nin stoperi Milan Skriniar için transfer savaşına girmiş, Slovak oyuncu sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu, sezonun sona ermesinin ardından Fransız ekibine geri döndü.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

Fenerbahçe, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Skriniar'ın bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürürken, Galatasaray da devreye girdi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Skriniar'ın ise sadece Fenerbahçe'ye değil, Galatasaray'a gitmeye de sıcak baktığı belirtildi.

Avrupa'dan da talipleri olan Skriniar için Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip olarak Napoli'nin de transfer yarışının içinde olduğu aktarıldı.