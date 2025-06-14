İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırının ardından merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişteki 'Asıl hedef Türkiye olacak' sözlerini haberleştiren Yunan basını Türkiye ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

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İsrail'in İran'a saldırarak çok sayıda kritik ismin öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede gerilim yükseldi. Peşe peşe saldırılar sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek 'Nihai hedef Türkiye'dir' dedi.

NECMETTİN ERBAKAN: ASIL HEDEF TÜRKİYE OLACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından Milli Gazete de bugün Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın geçmişte bugün yaşananlara yönelik yaptığı bir uyarıyı manşetine taşıdı. Milli Gazete, 'Bugün bu konuşmayı yayımlamasak olmazdı' diyerek Erbakan'ın yıllar önce söylediği "Önce Suriye sonra İran'a saldıracaklar ama bilin ki asıl hedef Türkiye olacak' sözlerini haberleştirdi.

Merhum Erbakan söz konusu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"İran ile tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Bütün hududumuz İsrail ile olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sende benle beraber ol. Bunlara kalsa bunlar İsrail ile beraber olup İran ile savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemi darmadağın ederler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye Sevr'i uygulayacaklar. Güneydoğu'yu alacaklar İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım. Bütün bunların hepsi, arkadan gelecek olayların hepsi bizim Milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumu cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yana olduk. Bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşalık yapmadık. Al şunu öldür demedi bu Millet tarihi boyunca..."

YUNAN MEDYASINDAN SKANDAL SÖZLER

Milli Gazete'nin manşetine taşıdığı Necmettin Erbakan'ın 'Asıl hedef Türkiye olacak' sözleri Yunan medyasında yankı buldu. Yunanistan'da yayın yapan Geopolitico Gazetesi, Milli Gazete'nin manşetini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Necmettin Erbakan'ın görseli eşliğinde skandal ifadelerle haberleştirdi.

Haberin "İşte bu yüzden Türkler İsrail'in gazabından titriyor! Erdoğan'ın akıl hocasının Ankara'yı "rahatsız eden" kehanet" sözlerini kullanan Geopolitico, Türkiye'de, İsrail'in İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağına inanan çok kişi olduğunu söyleyerek, Türk halkının bundan çok korktuğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Erbakan'ın bu ifadelerinden çok etkilendiğini ve zihninde yer ettiğini öne süren gazete skandal sözlerine devam ederek "Türkler yanlarında tehdit hissettiklerinde psikolojilerinde sorun yaşıyorlar. Onlar ancak saldırıdan anlarlar." dedi.

KAYNAK: HABER 7