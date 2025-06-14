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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

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Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan bölgesel gerilimi en yakından takip eden başkentlerden biri Ankara oldu.

BEŞTEPE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

ÇATIŞMALAR TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINDI

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

TÜRKİYE'NİN HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

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