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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede

Galatasaray, Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter kulübüyle temas kurdu.

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Galatasaray, transfer dönemine hızlı başladı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı kırmızılıların gündeminde orta saha transferi var. Gündeme gelen son isim ise A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Milli futbolcu için ilk temas kurulurken, resmi bir teklifin yapılmadığı öğrenildi.

Oyuncunun ve Inter kulübünün şartları öğrenilirken, ilerleyen günlerde temasların biraz daha yoğunlaşabileceği kaydedildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığı ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini yakın çevresine aktardığı öğrenildi.

INTER, HAKAN İÇİN 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Türkiye’ye gelmeye hazır olan yıldız orta sahanın olası transferindeki en büyük sorun Inter kulübün bonservis beklentisi. İtalyan ekibi, Hakan için en az 25 milyon avro istiyor.

Suudi ekiplerinin de milli futbolcuya ilgisi var. İtalya basını, Al Hilal’in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi’nin eski öğrencisini kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Inter’in yeni teknik direktörünün Cristian Chivu olması, Milano ekibinde beklentileri karşılamadığı da öğrenildi.

OYUNCULAR YENİ HOCADAN RAHATSIZ

Rumen çalıştırıcının, Inzaghi sonrasında düşük bir teknik direktör profili olduğunu düşünen oyuncu grubunun huzursuz olduğu gelen bilgiler arasında. Bu yüzden Hakan Çalhanoğlu ve bazı yıldız isimlerin gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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