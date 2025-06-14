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Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi

Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi

Muhalif sanatçı Berna Laçin, İsrail'in İran'a saldırısının ardından İran'ın İsrail'e başlattığı misilleme saldırısına 'Hay Allahım, korkunç' yorumunu yaptı.

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İsrail, geçtiğimiz gün İran'a yönelik saldırı başlatmış ve saldırılarda üst düzey komutanlar öldürülmüştü. İran'dan İsrail'e sabah saatlerinde düzenlenen misilleme füze saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

TEL AVİV'E DÜŞEN FÜZELERE 'KORKUNÇ' DEDİ

İsrail'in İran'a yönelik saldılarına tepkiler sürerken, muhalif sanatçı Berna Laçin'den garip bir çıkış geldi. 

Laçin, İran'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gönderdiği misilleme füze saldırılarının videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak; "Hay Allahım korkunç..." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sistematik saldırıları devam ederken İsrail'in vurulduğu anlara 'korkunç' diyen Laçin'in sözleri tepki topladı. 

Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi - Resim: 0

Laçin'in paylaşıma çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Enkazlardan çocuk bedenleri çıkarılan Gazzeli bebekler için şöyle tepki hiç vermedi!" yorumunu yaptı. 

Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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