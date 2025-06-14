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Rusya'dan, İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklifi

Rusya'dan, İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklifi

Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.' ifadesi kullanıldı.

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Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.' ifadesi kullanıldı.

Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara rağmen kana doymayan İsrail, saldırgan politikalarına bir yenisini daha ekledi.

'Yükselen Aslan Operasyonu' adı altında İran topraklarını hedef alan İsrail, aralarında nükleer tesislerin ve askeri üslerin bulunduğu birçok noktayı bombaladı. İran Genelkurmay Başkanı dahil birçok İranlı kritik isim bu saldırılara hayatını kaybetti.

İran ise İsrail'e dalga dalga füze saldırıları başlattı.

GERİLİM GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, bölgedeki gerilim günden güne artıyor.

TRUMP VE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışmaları ele aldı.

Rus haber ajanslarının Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’a dayandırdığı habere göre, Putin görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Uşakov’a göre iki lider, İran’ın nükleer programı konusunda müzakerelere geri dönme ihtimalini dışlamadıklarını da dile getirdi.

Bu ifadeler, tarafların diplomatik çözüm arayışına açık olabileceği yönünde yorumlandı.

UKRAYNA İÇİN MÜZAKERE VURGUSU

Putin ayrıca, Rusya’nın Ukrayna ile müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu da yineledi.

Görüşmenin yaklaşık 50 dakika sürdüğü ve yapıcı bir atmosferde geçtiği kaydedildi.

"ANLAMLI VE FAYDALI BİR GÖRÜŞME"

Uşakov, görüşmenin 'anlamlı ve faydalı' olduğunu belirtti.

Haberde, liderlerin bölgesel krizler ve güvenlik konularında yakın temas kurmaya devam edeceği vurgulandı.

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