BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  DÜNYA

Beklenen oldu! İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi

İran'ın İsrail'e yönelik intikam saldırılarının birkaç saat içinde başlayacağı yönündeki haberlerin ardından beklenen gerçekleşti. İran medyası, ordunun İsrail'e şimdiye kadarki en şiddetli saldırılarını gerçekleştireceğini duyurmuştu. Son gelişmelere göre, İran füzeleri İsrail’e doğru ateşlendi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanıyor.

Abone ol

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılar sonrası iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ediyor.

'İRAN'IN SALDIRILARI BİRKAÇ SAAT İÇİNDE BAŞLAYACAK'

İran devlet televizyonunda yer alan son dakika haberine göre, İran Devrim Muhafızları'nın, İsrail'e yönelik intikam saldırılarının birkaç saat içinde başlayacağını bildirmişti.

Haberde, misilleme saldırılarının şimdiye kadar ki en ağır saldırılar olacağı vurgulanmıştı ve söz konusu füzeler ateşlendi.

Beklenen oldu! İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi - Resim: 0

İSRAİL AKŞAM SAATLERİNDEN BU YANA TAHRAN'I VURUYOR

İsrail ordusu akşamlar saatlerinde bu yana İran'ı vurmaya devam ediyor. Tahran'da çok şiddetli patlama sesleri duyuluyor. İsrail akşam saatlerinde İran'ın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri mahallede açık hava sineması gerçekleştirdi
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri mahallede açık hava sineması gerçekleştirdi
Erdoğan'dan peş peşe 'barış diplomasisi': Trump ile görüştü
Erdoğan'dan peş peşe 'barış diplomasisi': Trump ile görüştü
ABD'de piyano çalan Türk doktor Mehmet Öz'e opera sanatçısı Murat Karahan eşlik etti
ABD'de piyano çalan Türk doktor Mehmet Öz'e opera sanatçısı Murat Karahan eşlik etti
Netanyahu'nun oğlunun düğünü İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi
Netanyahu'nun oğlunun düğünü İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi
Filistin'de katledilen çocuklar için sanatçılardan ortak proje
Filistin'de katledilen çocuklar için sanatçılardan ortak proje
İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağını düşürdü
İsrail'den Tahran'a saldırı! İran ordusu 10 'düşman' uçağını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için devrede
Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi
Berna Laçin, İran'in İsrail'e misilleme saldırısını 'korkunç' diye nitelendirdi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi
Rusya'dan, İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklifi
Rusya'dan, İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklifi