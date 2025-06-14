Beklenen oldu! İran, saat verip İsrail'e yüzlerce füze gönderdi

İran'ın İsrail'e yönelik intikam saldırılarının birkaç saat içinde başlayacağı yönündeki haberlerin ardından beklenen gerçekleşti. İran medyası, ordunun İsrail'e şimdiye kadarki en şiddetli saldırılarını gerçekleştireceğini duyurmuştu. Son gelişmelere göre, İran füzeleri İsrail’e doğru ateşlendi. Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanıyor.

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İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a başlattığı saldırılar sonrası iki ülkenin karşılıklı saldırıları devam ediyor.

'İRAN'IN SALDIRILARI BİRKAÇ SAAT İÇİNDE BAŞLAYACAK'

İran devlet televizyonunda yer alan son dakika haberine göre, İran Devrim Muhafızları'nın, İsrail'e yönelik intikam saldırılarının birkaç saat içinde başlayacağını bildirmişti.

Haberde, misilleme saldırılarının şimdiye kadar ki en ağır saldırılar olacağı vurgulanmıştı ve söz konusu füzeler ateşlendi.

İSRAİL AKŞAM SAATLERİNDEN BU YANA TAHRAN'I VURUYOR

İsrail ordusu akşamlar saatlerinde bu yana İran'ı vurmaya devam ediyor. Tahran'da çok şiddetli patlama sesleri duyuluyor. İsrail akşam saatlerinde İran'ın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu bildirmişti.