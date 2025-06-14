Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da şehit ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan’da şehit ailesini ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

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Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Şubat 2024'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın baba evini ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti.

Bakan Göktaş, daha sonra kentte hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Göktaş’a, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kamu kurum müdürleri eşlik etti.