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Muslera gitti, Galatasaray yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı deniyor

Muslera gitti, Galatasaray yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı deniyor

Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabilmek için birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen'i gündemine alan sarı-kırmızılıların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

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Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Muslera'nın yerine yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni file bekçisi Marc-Andre ter Stegen olabilir.

Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt veren Marc-Andre ter Stegen, yeniden ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda forma giymek istiyor. Barcelona'dan iyice yedek kulübesine hapsolan Alman kaleci transferi için menajerine onay verdi.

Muslera gitti, Galatasaray yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı deniyor - Resim: 0

Marc-Andre ter Stegen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman kaleciyi şu an için bekletiyor.

Görüştüğü 3-4 isimden olumlu haber alınmaması durumunda Marc-Andre ter Stegen'e imza attırılacak. Barcelona'nın Alman yıldız için talep ettiği bonservis bedeli 5 milyon Euro civarında.

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