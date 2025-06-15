Muslera gitti, Galatasaray yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı deniyor
Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurabilmek için birçok isimle görüşme gerçekleştirdi. Son olarak Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen'i gündemine alan sarı-kırmızılıların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.Abone ol
Sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Muslera'nın yerine yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın yeni file bekçisi Marc-Andre ter Stegen olabilir.
Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt veren Marc-Andre ter Stegen, yeniden ilk 11'de forma giyebileceği bir takımda forma giymek istiyor. Barcelona'dan iyice yedek kulübesine hapsolan Alman kaleci transferi için menajerine onay verdi.
Marc-Andre ter Stegen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Alman kaleciyi şu an için bekletiyor.
Görüştüğü 3-4 isimden olumlu haber alınmaması durumunda Marc-Andre ter Stegen'e imza attırılacak. Barcelona'nın Alman yıldız için talep ettiği bonservis bedeli 5 milyon Euro civarında.