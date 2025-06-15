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Kassam Tugayları İsrail askerlerini pusuya düşürdü

Kassam Tugayları İsrail askerlerini pusuya düşürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerine kurdukları pusuda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

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Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus kentinin doğusundaki Zenne bölgesinde, "sıfır noktası" olarak bilinen ikmal hattı üzerinde, İsrail askerleri ile askeri araçları hedef alan “karmaşık bir pusu” kurulduğu belirtildi.

İki İsrail zırhlı personel taşıyıcısının imha edildiği, ardından bir İsrail askerinin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Olay yerine bir kurtarma birliği ulaştığında, önceden hazırlanmış mayınların patlatılmasıyla hedef alınan birlikten ölen ve yaralananlar oldu." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 978 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

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