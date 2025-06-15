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Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı

Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı

Aksaray'da meydana gelen iki ayrı sıcak hava balonu kazasında 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

Güzelyurt'taki kazada 12 kişi yaralandı

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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