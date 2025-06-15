BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  GÜNCEL

Pakistan, İslam dünyasına 'İsrail'e karşı birlik olma' çağrısı yaptı

Pakistan, İslam dünyasına 'İsrail'e karşı birlik olma' çağrısı yaptı

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İran’a saldırılarda bulunan İsrail'e karşı "Müslüman ülkeleri birlik olmaya" çağırdı.

Abone ol

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asıf, Ulusal Meclis’te yaptığı konuşmada, "İsrail, İran’ı, Yemen’i ve Filistin’i hedef aldı. Eğer Müslüman ülkeler şimdi birleşmezse, her biri aynı kaderi paylaşacaktır." uyarısında bulundu.

Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri olan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesmeleri çağrısında bulunarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplanması ve ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"İran’ın yanındayız"

Savunma Bakanı Asıf, Pakistan'ın İran ile derin ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "İran’ın yanındayız ve onların çıkarlarını korumak için her uluslararası platformda destek vereceğiz." dedi.

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran’la dostane ilişkilere verdiği destekle bilinirken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı çıkan duruşuyla biliniyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti
İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?
Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?
İşte İsrail'de ölenlerin sayısı! Cumhurbaşkanı Herzog: "Çok üzücü ve zor bir sabah"
İşte İsrail'de ölenlerin sayısı! Cumhurbaşkanı Herzog: "Çok üzücü ve zor bir sabah"
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç şarampole devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç şarampole devrildi
Lionel Messi'nin şanssız anı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol sesi çıkmadı
Lionel Messi'nin şanssız anı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol sesi çıkmadı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı
Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı
Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti
Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti
İstanbullular dikkat! Bazı yollar miting nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bazı yollar miting nedeniyle trafiğe kapatılacak
İsrail 2 vatandaşını İran ajanı suçlamasıyla gözatına aldı
İsrail 2 vatandaşını İran ajanı suçlamasıyla gözatına aldı