BIST 9.312
DOLAR 39,22
EURO 45,27
ALTIN 4.328,32
HABER /  DÜNYA

İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti

İlham Aliyev, Filistin'in haklı taleplerini destekleyeceklerini belirtti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in haklı taleplerini her zaman desteklediklerini ve bu desteği sürdüreceklerini söyledi.

Abone ol

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin’in Azerbaycan’daki yeni büyükelçisi Ahmed Metani’nin güven mektubunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile Filistin halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, Büyükelçi Metani'nin görev süresi boyunca bu ilişkilerin gücüne yakından tanıklık edeceğine inandığını ifade etti.

Aliyev, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için ortak çabaların süreceğini vurguladı.

Azerbaycan'ın Filistin halkının haklı taleplerini ve İsrail-Filistin meselesinin "iki devlet" ilkesi ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözülmesini her zaman desteklediğini belirtti. Azerbaycan’ın, BM Genel Kurulundaki oylamalarda da Filistin’in haklı tutumuna destek verdiğini hatırlattı.

Filistin'e sağlanan insani yardımları anımsatan Aliyev, bu desteğin gelecekte de süreceğini kaydetti.

Aliyev, Filistin'in Bakü Büyükelçiliğinin uzun yıllardır faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu sürece Azerbaycan'ın verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

İslam dayanışmasının güçlendirilmesi için Azerbaycan’ın her zaman çaba gösterdiğini kaydeden Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı'nın 2026'da Azerbaycan'da yapılacağını, Filistin'in de bu toplantıda üst düzeyde temsil edileceğini umduğunu belirtti.

Büyükelçi Metani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev’e iletti, Aliyev de teşekkür ederek selamlarını Abbas’a iletmesini istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail cehennemi yaşadı İran füze yağdırdı hasar akıl almaz boyutta
Foto Galeri İsrail cehennemi yaşadı İran füze yağdırdı hasar akıl almaz boyutta Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Her 3 kadından 1'i "idrar kaçırma" sorunu yaşıyor! Kalıcı çözüm mümkün
Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?
Özgür Özel, 'görev Kılıçdaroğlu'na verilir' kulisi için ne dedi?
İşte İsrail'de ölenlerin sayısı! Cumhurbaşkanı Herzog: "Çok üzücü ve zor bir sabah"
İşte İsrail'de ölenlerin sayısı! Cumhurbaşkanı Herzog: "Çok üzücü ve zor bir sabah"
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç şarampole devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç şarampole devrildi
Lionel Messi'nin şanssız anı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol sesi çıkmadı
Lionel Messi'nin şanssız anı! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında gol sesi çıkmadı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı
Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı
Ihlara Vadisi'nde iki sıcak hava balonu düştü 1 ölü 31 yaralı
Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti
Ünlü milyarderin ağzına arı girdi hayatını kaybetti
İstanbullular dikkat! Bazı yollar miting nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbullular dikkat! Bazı yollar miting nedeniyle trafiğe kapatılacak
İsrail 2 vatandaşını İran ajanı suçlamasıyla gözatına aldı
İsrail 2 vatandaşını İran ajanı suçlamasıyla gözatına aldı
Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış var mı? Nükleer Düzenleme Kurumu açıkladı
Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış var mı? Nükleer Düzenleme Kurumu açıkladı