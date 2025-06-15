İsrail cehennemi yaşadı İran füze yağdırdı hasar akıl almaz boyutta

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.