İsrail cehennemi yaşadı İran füze yağdırdı hasar akıl almaz boyutta
İsrail ordusunun, İran'ın başkenti Tahran dahil birçok kente şiddetli saldırılar düzenlediği bildirilirken, İran'ın da İsrail'e yönelik yeni füze saldırıları devam ediyor. Tel Aviv'de hedef alınan çok sayıda bina yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya. İsrail basını 35 kişiye ulaşılamadığını yazdı.
İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendi. İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.
İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. İsrail itfaiye sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan düzenlenen füze saldırısında birkaç noktada isabet olduğu, bir binanın yıkıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürmek, kurtarma ekiplerinin de mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye gittiği kaydedildi.
İran'dan atılan füzelerin, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde "akıl almaz bir yıkıma" yol açtığı belirtildi. Ramat Gan Belediye Başkanı Carmel Shama-Hacohen, İsrail Ordu Radyosu'na konuya ilişkin açıklama yaptı.
Shama-Hacohen, "İran'ın şehre yönelik füze saldırısı sonucunda onlarca binanın hasar gördüğünü ve yüzlerce ailenin bir anda başlarını soktukları çatılarını kaybettiğini" ifade etti. Shama-Hacohen, füze saldırısının kentte oluşturduğu hasara ilişkin "akıl almaz bir yıkım" değerlendirmesinde bulundu.