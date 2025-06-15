İran İsrail'e yönelik saldırıları durdurmak için tek şart koştu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde İran'ın da misillemelere son vereceğini ifade etti.

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13 Haziran'da İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere yönelik başlattığı hava harekatının ardından taraflar fiilen savaş durumuna geçerken, günlerdir İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Bugün ateşkes umutlarını yeşerten bir mesaj ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. Arakçi, Tahran'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Assaluyeh enerji altyapısını hedef alan saldırısıyla çatışmanın Körfez bölgesine taşındığını söyledi.

Arakçi, İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde İran'ın da misillemelere son vereceğini ifade ederek, "Eğer saldırılar durursa, misillemelerimiz de duracaktır" dedi.

Bu açıklama, cuma günü başlayan İsrail saldırılarından bu yana Arakçi'nin ilk kamuoyu beyanı oldu. İsrail'den henüz resmi bir yanıt gelmedi.