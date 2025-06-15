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1 haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı! 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı

1 haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı! 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 5-12 Haziran tarihlerinde 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini, 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 Ocak-12 Haziran arasında ekiplerce "alkol etkisinde araç kullanımı" ile ilgili 102 bin 725 sürücüye işlem yapıldığını ve sürücü belgelerinin geçici olarak geri alındığını belirten Yerlikaya, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi gereğince hususi araçlarda 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üzeri alkolle araç kullanmak yasaktır. Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 5-12 Haziran tarihlerinde ise 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 27 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 222, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 762, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 141, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 316 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 411 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 403 bin 49 araca/sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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